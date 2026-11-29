De gedetailleerde kennis van de Midden- en Oosteuropese markten is in het bijzonder kenmerkend voor de Oostenrijkse handelsondernemingen. De exportbedrijven zijn natuurlijk op bijna alle markten van de wereld vertegenwoordigd. De hoge mate van flexibiliteit om de goederen op het gewenste punt af te leveren evenals het daartoe behorende know-how te verschaffen, maakt Oostenrijkse exportbedrijven tot betrouwbare en gewilde partners.
Naar schatting van het "Bundesgremiums des Außenhandels" ligt de hoogte van de doorvoerhandel wat betreft de toegevoegde waarde voor Oostenrijk bij een omvang van ca. 2-3 miljard euro. Het know-how van de Oostenrijkse exportbedrijven is een belangrijkse bouwsteen voor de exportsuccessen van Oostenrijk in de afgelopen jaren.
Het aanbod - uw profijt
Een nieuwe en misschien wel moeilijke weg slaat men het beste in met een ervaren partner. Een samenwerking en coöperatie met een Oostenrijks exportbedrijf bij de bewerking van exportmarkten is in veel gevallen economisch gezien het meest zinvolle alternatief ten opzichte van de eigen bewerking van de markt.
De samenwerking met een Oostenrijkse exportbedrijf biedt Oostenrijkse en internationale producenten veel voordelen:
- Minimalisering van het risico bij het aanboren van nieuwe markten en de bewerking van markten
- Voordelig gebruik maken van jarenlang verkregen know-how in de handel
- Overbrugging van afstand en tijdverschillen tot de markten
- Kennis en gebruikmaking van financierings-strategieën en logistiek
Hier kunt u uw European Expert in Trade vinden: www.foreign-trade.at.
Deze homepage biedt u:
- partners voor een efficiënte export en import
- de service van een exclusieve database van de European Experts in Trade
- zoeken naar zakenpartners
- zoeken naar producten
- zoeken naar landen
- de optimale weg om producten binnen de EU, in Midden- en Oosteuropa, Azië, Australië of in de overzeese gebieden te verkopen of met een betrouwbare partner goedkooop te importeren
- verreikende informatie rond om de handel met het buitenland
Bundesgremium des Außenhandels
Wiedner Hauptstraße 63
1045 Wien
Österreich
+43 5 90 900 3561
+43 5 90 900 292
foreign-trade@wko.at
http://www.foreign-trade.at