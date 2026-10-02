Vabilo: AI Week, 3.–5. november 2026 | Ljubljana

Novembra bo Ljubljana gostila AI WEEK 2026, prvi tridnevni AI WEEK v Sloveniji, ki bo povezal vodilne predstavnike gospodarstva, raziskovalce, tehnološka podjetja, odločevalce, podjetnike in strokovnjake, ki soustvarjajo AI prihodnost že danes. AI WEEK je tudi del evropske pobude European AI Innovation Month, s čimer se Ljubljana vključuje v širše evropsko dogajanje na področju umetne inteligence.

AI WEEK stoji na štirih stebrih:

THINK – 3. november: Umetna inteligenca skozi prizmo družbe, regulative, znanosti, mest, odgovornosti in prihodnosti Evrope.

Umetna inteligenca skozi prizmo družbe, regulative, znanosti, mest, odgovornosti in prihodnosti Evrope. BUILD – 4. november: AI v poslu: od transformacije podjetij in produktivnosti do uporabniške izkušnje, marketinga, vodenja in rasti.

AI v poslu: od transformacije podjetij in produktivnosti do uporabniške izkušnje, marketinga, vodenja in rasti. EXPERIENCE – 5. november : AI WEEK zapusti konferenčno dvorano in se razširi po Ljubljani. Na različnih lokacijah po mestu bodo potekala srečanja, predstavitve, demonstracije in praktične AI izkušnje.

: AI WEEK zapusti konferenčno dvorano in se razširi po Ljubljani. Na različnih lokacijah po mestu bodo potekala srečanja, predstavitve, demonstracije in praktične AI izkušnje. CELEBRATE – 5. november zvečer: AI WEEK bomo zaključili s praznovanjem ljudi, idej, dosežkov in povezav, ki premikajo področje umetne inteligence naprej.



Prva dva dneva bosta potekala v Centru Rog, tretji dan pa se bo AI WEEK preselil na različne lokacije po Ljubljani.

Med govorci in sodelujočimi bodo priznani profesorji in raziskovalci, predstavniki javnega sektorja, podjetniki ter vodilni predstavniki slovenskih in mednarodnih podjetij, med drugim Microsofta, Cosylaba, 2Mobile in drugih.

Jan Labanc, strokovnjak za umetno inteligenco in podatke pri Mestu Dunaj, po bonudil vpogled v dunajski pristop k upravljanju umetne inteligence, odgovornemu uvajanju tehnologij in preoblikovanju javnega sektorja ter praktične vpoglede v to, kako lahko mesta ambicije na področju umetne inteligence pretvorijo v dolgoročne učinke.

Več podrobnosti o tridnevnem programu je na voljo na https://ai-d.si/dogodek/ai-week-2026/

Posebna ponudba za avstrijsko poslovno skupnost

Za obiskovalce iz avstrijske poslovne skupnosti smo pripravili 20-odstotni popust na vstopnico za AI WEEK. Ob prijavi uporabite kodo A20.

Redna cena vstopnice: 499 €

Cena s kodo A20 : 399,00 €





: 399,00 € Ne pridite samo poslušat. Postanite del pogovora.

AI WEEK odpira tudi izbrane možnosti za avstrijska podjetja, vodilne posameznike in AI-strokovnjake, ki bi želeli aktivno sodelovati na panelih in poslovnih razpravah. Še posebej se zanimajo za podjetja s konkretnimi izkušnjami na področjih uvajanja AI, poslovne transformacije, pametnih mest, industrije, uporabniške izkušnje, marketinga, upravljanja AI, kibernetske varnosti in prihodnosti dela. Za avstrijska podjetja, ki jih zanimata Slovenija in širša jadranska regija, je AI WEEK hkrati priložnost za povezovanje s slovenskimi podjetji, institucijami, tehnološkimi družbami, raziskovalci in nastajajočim AI-ekosistemom.

Več informacij o dogodku najdete na https://ai-d.si/dogodek/ai-week-2026/

V primeru interesa za sodelovanje se obrnite na gospo Kajo Kovič, E info@ai-d.si.

THINK. BUILD. EXPERIENCE. CELEBRATE.

