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KO UI SREČA POSLOVNI SVET: AAIC 2026 NA DUNAJU POVEZAL MEDNARODNE STROKOVNJAKE

Od Slovenije do Dunaja: konference Applied Artificial Intelligence Conference (AAIC) 2026 se je udeležila tudi slovenska delegacija.
© ADVANTAGE AUSTRIA
© ADVANTAGE AUSTRIA
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Umetna inteligenca je postala nepogrešljiv del vsakdanjika – tudi v poslovnem okolju. Konferenca Applied Artificial Intelligence Conference (AAIC) je na Dunaju združila razvijalce, uporabnike, inovatorje in odločevalce, ki so razpravljali o aktualnih trendih, primerih dobre prakse ter novih poslovnih priložnostih na področju umetne inteligence.

Dogodka se je udeležilo 19 slovenskih strokovnjakov za umetno inteligenco ter predstavnikov start-upov in uveljavljenih podjetij, od tega devet v okviru uradne delegacije ADVANTAGE AUSTRIA Slovenia:

V ospredju konference je bila praktična uporaba UI na različnih področjih, program pa je poleg predavanj strokovnjakov vključeval tudi interaktivne delavnice, B2B srečanja in številne priložnosti za mednarodno mreženje. Od agentne umetne inteligence do uporabe UI v kadrovskih procesih, pravnih, finančnih in zavarovalniških tehnologijah ter vse do industrije 4.0, kibernetske varnosti in digitalne transformacije je dogodek omogočil dragoceno izmenjavo znanja in mnenj ter povezovanje z avstrijskimi in mednarodnimi podjetji.

Hvala vsem slovenskim udeležencem in organizatorjem za navdihujočo izkušnjo. Na nova partnerstva, sveže ideje in uspešne preboje v mednarodni UI skupnosti!

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