Die Austrian Business Agency (ABA) – INVEST in AUSTRIA und die Steuerberatungsgesellschaft FAL-CON Tax Advisory laden Sie herzlich zur Veranstaltungsreihe „Coffee, Kipferl & Business in Austria“ ein.

Eingeladen sind alle Unternehmen, die in den österreichischen Markt einsteigen, ihre Geschäftstätigkeit in Österreich ausbauen oder ihre Präsenz vor Ort stärken möchten. Ob Markteintrittsstrategien, steuerliche Aspekte oder Unterstützungsangebote österreichischer Institutionen für internationale Unternehmen: Die Webinare bieten wertvolle Informationen und die Möglichkeit zum direkten Austausch mit Expert:innen.

Termine der Webinarreihe:

Webinar 1 | Business Location Austria: Market Entry Strategies and Tax Aspects

3. Dezember 2026, 9:00 Uhr

3. Dezember 2026, 9:00 Uhr Webinar 2 | Deep Tech Location Austria: Market Entry Strategies for Tech Companies

21. Jänner 2027, 9:00 Uhr

21. Jänner 2027, 9:00 Uhr Webinar 3 | Startup Location Austria: How to Scale and Internationalize via Austria

23. Februar 2027, 9:00 Uhr



Die Teilnahme ist kostenlos.

Die Webinare finden in englischer Sprache statt.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie auf der Website der Veranstalter.