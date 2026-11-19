Vom 10. bis 12. November fand in Celje die 2. Internationale Verteidigungsmesse und Konferenz SIDEC 2026 statt.

Die Veranstaltung, die vom slowenischen Verteidigungsministerium in Zusammenarbeit mit den Slowenischen Streitkräften und dem Slowenischen Verteidigungsindustrie-Cluster organisiert wurde, zog zahlreiche Unternehmen, Organisationen und Einzelpersonen aus dem In- und Ausland an.

Auf dem Messegelände in Celje präsentierten sich innerhalb von drei Tagen insgesamt 191 Aussteller aus 26 Ländern, darunter auch Unternehmen aus Österreich. Am Gemeinschaftsstand von ADVANTAGE AUSTRIA Slowenien stellten sowohl etablierte als auch junge Technologieunternehmen aus dem Sicherheits- und Verteidigungssektor ihre Lösungen vor:





Die Veranstaltung brachte Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Fachleute und die interessierte Öffentlichkeit zusammen und zog Besucherinnen und Besucher aus insgesamt 55 Ländern an. Das vielfältige Programm umfasste neben dem Ausstellungsbereich auch Unternehmens- und Projektpräsentationen, eine Fachkonferenz mit Podiumsdiskussionen sowie zahlreiche Möglichkeiten zum geschäftlichen Networking.

In Zeiten der rasanten Entwicklung der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie sowie komplexer globaler Sicherheitsherausforderungen bot die Veranstaltung eine wichtige Plattform zur Stärkung der internationalen Zusammenarbeit, zum Wissensaustausch und zur Präsentation technologischer Innovationen.

Ein herzliches Dankeschön an alle Aussteller für ihr Vertrauen und ihre Zusammenarbeit, an die Veranstalter für die hervorragende Organisation sowie an alle Besucherinnen und Besucher für den wertvollen Austausch!











