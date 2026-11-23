Poslovna agencija Republike Avstrije ABA – INVEST in AUSTRIA in davčno-svetovalna družba FAL-CON Tax Advisory vas vabita, da se pridružite seriji webinarjev »Coffee, Kipferl & Business in Austria«.

Vabljena so vsa podjetja, ki želijo vstopiti na avstrijski trg, razširiti svoje poslovanje ali okrepiti svojo prisotnost v Avstriji. Ne glede na to, ali vas zanimajo strategije vstopa na trg, davčni vidiki poslovanja ali podpora, ki jo mednarodnim podjetjem nudijo avstrijske institucije, webinarji ponujajo koristne informacije in priložnost za neposredno izmenjavo izkušenj s strokovnjaki.

Termini webinarjev:

Webinar 1 | Business Location Austria: Market Entry Strategies and Tax Aspects

3. december 2026 ob 9.00

3. december 2026 ob 9.00 Webinar 2 | Deep Tech Location Austria: Market Entry Strategies for Tech Companies

21. januar 2027 ob 9.00 CET

21. januar 2027 ob 9.00 CET Webinar 3 | Startup Location Austria: How to Scale and Internationalize via Austria

23. februar 2027 ob 9.00





Udeležba je brezplačna.

Webinarji bodo potekali v angleškem jeziku.

Za več informacij in prijavo obiščite spletno stran dogodka.