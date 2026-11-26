Das International Machinery Forum 2026 hat alle Erwartungen übertroffen und eine außergewöhnliche internationale Resonanz verzeichnet:

663 registrierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 57 Ländern

registrierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 336 registrierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Österreich

registrierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Österreich 53 Vortragende, darunter zahlreiche Geschäftsführer österreichischer Industrieunternehmen

Vortragende, darunter zahlreiche Geschäftsführer österreichischer Industrieunternehmen 548 durchgeführte B2B-Geschäftsgespräche



Im Mittelpunkt des Forums standen die zentralen Herausforderungen und Trends, die die Zukunft der Industrie prägen. Themen wie Künstliche Intelligenz, Automatisierung und Smart Factories wurden ebenso diskutiert wie neue Werkstoffe, Energieeffizienz, Dekarbonisierung und globale Lieferketten. Das Forum bot eine Plattform für den Wissensaustausch, die Präsentation innovativer Lösungen sowie die Anbahnung neuer internationaler Geschäftspartnerschaften.



An der Veranstaltung nahmen sowohl vor Ort als auch online insgesamt 20 Vertreterinnen und Vertreter slowenischer Industrieunternehmen, Start-ups, Förder- und Unterstützungsorganisationen sowie etablierter Betriebe teil:



Wir bedanken uns bei allen Teilnehmenden und Partnern, die zum Erfolg der diesjährigen Veranstaltung beigetragen haben. Wir hoffen, dass Sie wertvolle neue Einblicke gewinnen, interessante Geschäftskontakte knüpfen und vielversprechende Möglichkeiten für zukünftige Kooperationen entdecken konnten.

