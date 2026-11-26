International Machinery Forum 2026 je presegel vsa pričakovanja in zabeležil izjemen mednarodni odziv:

663 registriranih udeležencev iz 57 držav

registriranih udeležencev iz držav 336 registriranih udeležencev iz Avstrije

registriranih udeležencev iz Avstrije 53 govorcev, med njimi številni direktorji avstrijskih industrijskih podjetij

govorcev, med njimi številni direktorji avstrijskih industrijskih podjetij 548 izvedenih B2B poslovnih srečanj



V ospredju foruma so bili ključni izzivi in razvojni trendi, ki oblikujejo prihodnost industrije – od umetne inteligence, avtomatizacije in pametnih tovarn do novih materialov, energetske učinkovitosti, dekarbonizacije ter globalnih dobavnih verig. Forum je ponudil prostor za izmenjavo znanja, predstavitev inovativnih rešitev in odpiranje novih priložnosti za mednarodno poslovno sodelovanje.

Dogodka se je v živo in prek spleta udeležilo skupaj 20 slovenskih predstavnikov industrije, startupov, podpornih organizacij in uveljavljenih podjetij:

Zahvaljujemo se vsem udeležencem in partnerjem, ki ste prispevali k uspehu letošnjega dogodka. Upamo, da ste pridobili nove vpoglede, vzpostavili zanimive poslovne stike in odkrili priložnosti za prihodnje sodelovanje.