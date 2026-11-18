Med 10. in 12. novembrom se je v Celju odvijal 2. mednarodni obrambni sejem in konferenca SIDEC 2026. Dogodek, ki ga je Ministrstvo za obrambo RS organiziralo v sodelovanju s Slovensko vojsko in Grozdom obrambne industrije Slovenije, je privabil številna domača in mednarodna podjetja, organizacije in posameznike.

Na celjskem sejmišču se je v treh dneh zvrstilo kar 191 razstavljalcev iz 26 držav, med njimi tudi iz Avstrije. Na razstavnem prostoru ADVANTAGE AUSTRIA Slovenija so svoje rešitve predstavila tako že uveljavljena kot mlajša tehnološka podjetja iz obrambnega in varnostnega sektorja:



Dogodek je združil podjetja, raziskovalne institucije, strokovnjake in splošno javnost ter privabil obiskovalce iz kar 55 držav. Pester program je poleg razstavnega dela vključeval tudi predstavitve podjetij in projektov, strokovno konferenco s panelnimi razpravami ter številne priložnosti za poslovno mreženje.

V času hitrega razvoja varnostne in obrambne industrije ter kompleksnih globalnih varnostnih izzivov predstavlja dogodek pomembno platformo za krepitev mednarodnega sodelovanja, izmenjavo znanja in predstavitev tehnoloških inovacij.

Najlepša hvala vsem razstavljalcem za zaupanje in sodelovanje, organizatorjem dogodka za odlično izvedbo ter vsem obiskovalcem za dragocene izmenjave!







