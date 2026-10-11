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ILF Consulting Engineers

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The ILF Group is an internationally active, completely independent engineering and consulting company that supports its customers in the successful implementation of technically demanding, complex industrial and infrastructure projects.

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How to get in touch

How to get in touch

Subsidiaries in this country

ILF Consulting Engineers (Asia) Ltd
699 Modernform Tower, 22nd Floor, Srinagarindra Road, Suanluang
10250 Bangkok
Thailand
+66273080312
+6627308033
info.ilfasia@ilf.com
http://www.ilf.com
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