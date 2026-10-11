ILF Consulting Engineers
About
The ILF Group is an internationally active, completely independent engineering and consulting company that supports its customers in the successful implementation of technically demanding, complex industrial and infrastructure projects.
Industry
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How to get in touch
Subsidiaries in this country
ILF Consulting Engineers (Asia) Ltd
699 Modernform Tower, 22nd Floor, Srinagarindra Road, Suanluang
10250 Bangkok
Thailand
10250 Bangkok
Thailand
Headquarters
ILF Consulting Engineers
Feldkreuzstraße 3
6063 Rum
Austria
6063 Rum
Austria
ILF Consulting Engineers
Würtzlerstraße 3
1030 Wien
Austria
1030 Wien
Austria