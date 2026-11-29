Gracias a su experiencia de décadas, las compañías mercantiles austriacas cuentan con un amplio conocimiento del know-how de los mercados internacionales. Por eso pueden ser de gran ayuda en la tramitación de operaciones de exportación e importación. El comercio de tránsito, es decir, la conexión de dos mercados por parte de una empresa austriaca, gana cada vez más en importancia.

La compañías mercantiles austriacas se caracterizan especialmente por el pormenorizado conocimiento de los mercados de Centroeuropa y Europa del Este. Naturalmente, las empresas dedicadas al comercio exterior cuentan con representación en llevar las mercancías a cualquier punto del globo y el consiguiente know-how o "saber hacer" que ello implica, convierten a las empresas austriacas de comercio exterior en unos socios fiables y muy demandados.