بلغ مساحة النمسا83.883كم مربعاً. تقع في قلب أوروبا وتحدها
- ألمانيا
- تشيكيا
- سلوفاكيا
- هنغاريا
- سلوفينيا
- إيطاليا
- ليختنشتاين و
- سويسرا
تقع النمسا في المنطقة الزمنية لأوروبا الوسطى
أهم التجمعات السكنية الكبرى هي العاصمة الإتحادية فيينا ويبلغ عدد سكانها (2,028.289,01.01.2025) بالإضافة إلى عواصم الولايات الإتحادية
- غراتس 305.314, 01.01.2025 نسمة
- لينتس 213.557, 01.01.2025 نسمة
- وسالتسبورغ 157.659, 01.01.2025 نسمة.
ويباغ ارتفاع أعلى نقطة فيها 3.798 متراً وهي قمة جبل غروس غلوكنر في جبال تاورن العليا .
المناخ
يبلغ معدل درجات الحرارة في الصيف حوالي 20 درجة مئوية وقد ترتفع الحرارة إلى 35 درجة مئوية. أما في الشتاء فقد تهبط درجة الحرارة إلى 15 درجة مئوية تحت الصفر ولكن المعدل يبقى حوالي 4 درجات مئوية تحت الصفر. وتكون الهطولات الثلجية في الجبال غزيرة وتصل كمية الهطول إلى أقصاها في شهر أيار / مايو وحزيران / يونيو
البحيرات والأنهار
أما أهم مجرى مائي في النمسا فهو نهر الدانوب وأكبر بحيرة هي بحيرة نويزيدلير في ولاية بورغنلاند الإتحادية. ويقع 77% من مساحة هذه البحيرة البالغة 315 كم مربعاً في النمسا أما الباقي فيقع في هنغاريا. كما تبلغ مساحة بحيرة آترسي 46 كم مربعاً وبحيرة تراونسي 24كم مربعاً. كذلك تقع 24 كم مربعاً فقط من مساحة بحيرة بودنسي البالغة 536 كم مربعاً في الأراضي النمساوية
المواد الخام
تستخرج في النمسا المواد الخام التالية
- خامات الحديد
- الفحم الحجري
- النفط والغاز
- مغنيزيت
- الرمال الكوارتزية
- الجص
- خامات الرصاص والزنك
- الغرافيت والكاؤولين
كذلك فإن لمناجم الملح الصخري أهمية خاصة. والمادة الخام الأخرى الهامة في النمسا هي الأخشاب .