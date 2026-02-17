المواصلات الجوية

المطارات الهامة ذات الرحلات اليومية إلى الداخل والخارج

النقل من وإلى المطارات

قطار المطار يعمل بين المطار ومركز مدينة فيينا (محطة القطارات الوسطى)وتستغرق مدة الرحلة 16دقيقة.

كذلك تسير حافلات نقل بين المطار ومحطتي القطار الغربية وإلى ساحة السويد Schwedenplatz و كاجران Kagran.



وتتنتظر سيارات الأجرة في مطار شفيخات لنقل الضيوف المسافرين. يجب أن تطلب هذه السيارات قبل وقت مناسب ويحسب سعر ثابت بما فيه أجر الأمتعة المرافقة من دون إضافات أخرى

الخطوط الحديدية

وهناك خطوط حديدية دولية تنقلكم إلى كل الدول الأوروبية تقريبا

رحلات سياحية يومية جماعية



السيارة

قواعد المرور وإشارات المرور في النمسا هي نفسها المطبقة بشكل عام في كل الدول الأوروبية الأخرى. وهناك رسم يدفع على كل الأتوسترادات والطرق السريعة في النمسا. أما على شوارع النمسا الأخرى وخارج المناطق السكنية فيجب الإلتزام بوضع الحزام كما يجب وجود سترة الإنذار ولا يسمح بأن يكون في دم السائق أكثر من نصف بالألف من الكحول. السرعات المسموح بها بشكل عام إذا لم يكن هناك تحديد خاص.

في المناطق السكنية وبين الشارات التي تحمل أسماء المدن 50 كيلومتراً في الساعة

على الشوارع العادية مئة كيلومتر في الساعة

وعلى الأتوسترادات 130 كيلومتراً في الساعة





سيارات الأجرة

سيارات الأجرة في المدن الكبرى مزودة بعدادات مراقبة من الجهات الرسمية المختصة لحساب الأجرة ( الرسم الأساسي في فيينا4,30 يورو في النهار و3,80يورو في الليل) وتحسب التعرفة بناء على المسافة المقطوعة والزمن المستغرق فيها.

السفن

وهناك عروض كثيرة في نهر الدانوب وفي أماكن مختلفة منه بالإضافة إلى ذلك هناك خطوط للنقل والسياحة على البحيرات النمساوية.

حافلات النقل الكبيرة

تغطي شركة حافلات البريد التابعة للسكك الحديدية الاتحادية النمساوية التي تتضمن عدد 800 خط حوالي 21.100 رحلة في جميع انحاء النمسا.



خطوط التيليفريك الجبلية

كما يوجد في النمسا 3.000و خط تيليفريك منها ما هو بعربات ومنها ما هو بكراس ومنها أيضاً ما هو للجر على الثلج.

