AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
En bref
AGRANA est l'une des principales entreprises fabriquant du sucre et de l'amidon en Europe centrale ainsi que le leader mondial dans le domaine des préparations à base de fruits et l'un des plus importants producteurs européens de concentré de jus de fruits.
AGRANA est l'une des principales entreprises fabriquant du sucre et de l'amidon en Europe centrale ainsi que le leader mondial dans le domaine des préparations à base de fruits et l'un des plus importants producteurs européens de concentré de jus de fruits.
Domaines d'activité :
- Fruits AGRANA
Leader mondial dans la ...
contact
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siège social
AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1
1020 Wien
Autriche
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