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AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft

En bref
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AGRANA est l'une des principales entreprises fabriquant du sucre et de l'amidon en Europe centrale ainsi que le leader mondial dans le domaine des préparations à base de fruits et l'un des plus importants producteurs européens de concentré de jus de fruits.
Domaines d'activité :

- Fruits AGRANA
Leader mondial dans la ...

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siège social

AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1
1020 Wien
Autriche
+431211370
+4312113712998
info.sales@agrana.com
http://www.agrana.com
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