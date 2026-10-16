AKRAS Flavours GmbH
En bref
Fondée en 1938 à Vienne, l’entreprise AKRAS FLAVOURS vient de célébrer ses 80 ans d’existence.
Fondée en 1938 à Vienne, l’entreprise AKRAS FLAVOURS vient de célébrer ses 80 ans d’existence.
Elle est aujourd’hui domiciliée en Autriche et gérée par la 3ème génération de la famille propriétaire.
AKRAS FLAVOURS compte parmi les entreprises moyennes dans l’industrie des arômes en Europe.
Comme référence, Red ...
contact
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siège social
AKRAS Flavours GmbH
IZ NÖ Süd Str. 1, Obj.29
2362 Biedermannsdorf
Autriche
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