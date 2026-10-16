Anton Paar GmbH
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siège social
8054 Graz
Autriche
Profil de l'entreprise
Anton Paar développe, produit et commercialise des instruments de laboratoire et des systèmes de mesure de processus de haute précision, ainsi que des solutions d'automatisation et de robotique sur mesure. L'entreprise est le leader mondial dans les domaines de la mesure de la densité et de la concentration, de la rhéométrie et de la mesure du CO2. Parmi les clients d'Anton Paar figurent les plus grands producteurs de bière et de Softdrinks, des entreprises de l'industrie alimentaire, chimique, pétrolière ou pharmaceutique, ainsi que des groupes de recherche universitaires de premier plan.
opportunités d'affaires
Système Rheo-Raman
Rhéomètre MCR et Cora 5001
Découvrez les origines moléculaires du comportement viscoélastique Obtenez une compréhension plus approfondie des propriétés des matériaux Obtenez une preuve scientifique des effets rhéologiques observés Raccourcissez les cycles de développement grâce à une approche plus ciblée Analyse efficace des causes profondes et mesures correctives en cas d'écarts,