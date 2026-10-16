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Anton Paar GmbH

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Anton Paar développe, produit et commercialise des instruments de laboratoire et des systèmes de mesure de processus de haute précision, ainsi que des solutions d'automatisation et de robotique sur mesure.

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siège social

Anton Paar GmbH
Anton-Paar-Straße 20
8054 Graz
Autriche
+433162570
+43316257257
info@anton-paar.com
https://www.anton-paar.com
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A propos de l'entreprise

Profil de l'entreprise

Anton Paar développe, produit et commercialise des instruments de laboratoire et des systèmes de mesure de processus de haute précision, ainsi que des solutions d'automatisation et de robotique sur mesure. L'entreprise est le leader mondial dans les domaines de la mesure de la densité et de la concentration, de la rhéométrie et de la mesure du CO2. Parmi les clients d'Anton Paar figurent les plus grands producteurs de bière et de Softdrinks, des entreprises de l'industrie alimentaire, chimique, pétrolière ou pharmaceutique, ainsi que des groupes de recherche universitaires de premier plan.

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© Anton Paar GmbH
opportunités d'affaires

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Contact pour l'Algérie :

s.a.r.l LAB SOLUTION
+213 21 521274
r.merniz@labsolution-dz.com
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