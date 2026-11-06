Blue Air Systems GmbH
En bref
Fondée en 2010, la société BLUE AIR SYSTEMS GmbH propose des technologies novatrices à l'industrie du traitement des matières plastiques.
Fondée en 2010, la société BLUE AIR SYSTEMS GmbH propose des technologies novatrices à l'industrie du traitement des matières plastiques.
Pour la préparation des matériaux, Blue Air Systems propose des dessiccateurs à granulés de haute qualité et économes en énergie de la série RD, basés sur la technologie à air ...
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siège social
Blue Air Systems GmbH
Achenfeldweg 8
6250 Kundl
Autriche
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