Brandauer GmbH
En bref
Depuis 1996, la société Brandauer est spécialisée dans la fabrication de parcours de luges d'été : nous comptons ainsi pas moins de 41 installations en fonctionnement dans le monde entier.
Depuis 1996, la société Brandauer est spécialisée dans la fabrication de parcours de luges d'été : nous comptons ainsi pas moins de 41 installations en fonctionnement dans le monde entier.
Points forts des parcours de luges d'été Brandauer :
- Système monorail permettant de proposer un prix attractif
- Discret dans ...
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siège social
Brandauer GmbH
Schattau 64
5442 Rußbach
Autriche
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