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esarom gmbh

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esarom est considéré comme le principal fournisseur d'ingrédients aromatiques pour l'industrie alimentaire, les fabricants d'aliments et de boissons du monde entier.

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siège social

esarom gmbh
Esaromstraße 51
2105 Oberrohrbach
Autriche
+432266804440
+4322668044433
office@esarom.com
http://www.esarom.com
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A propos de l'entreprise

Profil de l'entreprise

esarom est considéré comme le principal fournisseur d'ingrédients aromatiques pour l'industrie alimentaire, les fabricants d'aliments et de boissons du monde entier.
La gamme de produits comprend des arômes, des matières premières, des émulsions, des extraits et des distillats pour les boissons, les glaces, les confiseries, les pâtisseries, ainsi que des stabilisateurs pour les glaces.

esarom permet à l'industrie alimentaire et des boissons de proposer des expériences gustatives et des produits standardisés de qualité constante.

La production est conforme aux normes de l'UE et à la législation alimentaire européenne, et l'entreprise est certifiée ISO 22000, ISO 9001:2015 et ISO 14001:2015.

Personnes
© esarom gmbh
Personne
© esarom gmbh
opportunités d'affaires

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AGENTS AROMATISANTS POUR L'INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE

esarom est un groupe d'entreprises international basé en Autriche et fait partie des principaux fournisseurs d'arômes, d'extraits, de distillats, de matières premières, d'émulsions, de stabilisants pour les boissons, les glaces, la confiserie, la pâtisserie et les produits laitiers. Des produits tendance et sur mesure sont développés en collaboration avec les clients.

esarom souhaite élargir sa clientèle et chercher à établir des contacts avec des fabricants de boissons et des producteurs de glaces, de confiseries et de pâtisseries.

Bâtiment
© esarom gmbh