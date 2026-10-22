© esarom gmbh

esarom est considéré comme le principal fournisseur d'ingrédients aromatiques pour l'industrie alimentaire, les fabricants d'aliments et de boissons du monde entier.

La gamme de produits comprend des arômes, des matières premières, des émulsions, des extraits et des distillats pour les boissons, les glaces, les confiseries, les pâtisseries, ainsi que des stabilisateurs pour les glaces.

esarom permet à l'industrie alimentaire et des boissons de proposer des expériences gustatives et des produits standardisés de qualité constante.

La production est conforme aux normes de l'UE et à la législation alimentaire européenne, et l'entreprise est certifiée ISO 22000, ISO 9001:2015 et ISO 14001:2015.

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