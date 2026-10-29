Franz Rübig & Söhne GmbH & Co KG
En bref
Depuis 1946, la société RÜBIG a évolué d'une petite forge à un centre de compétence métallurgique international et couronné de succès.
Depuis 1946, la société RÜBIG a évolué d'une petite forge à un centre de compétence métallurgique international et couronné de succès.
RÜBIG Technique de trempe est spécialiste du traitement thermique de l'acier et de l'aluminium et propose des solutions personnalisées pour les exigences spécifiques de clients en ...
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siège social
Franz Rübig & Söhne GmbH & Co KG
Mitterhoferstraße 17
4600 Wels
Autriche
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