Hexagon | NEXTSENSE
En bref
En tant que leader technologique mondial, NEXTSENSE a développé le principe breveté CALIPRI. La mesure de profilés sans contact et l'inspection de surface avec correction automatique de l'inclinaison et de la rotation éliminent complètement les influences de l'utilisateur.
En tant que leader technologique mondial, NEXTSENSE a développé le principe breveté CALIPRI. La mesure de profilés sans contact et l'inspection de surface avec correction automatique de l'inclinaison et de la rotation éliminent complètement les influences de l'utilisateur.
Les systèmes de mesure et d'essai mobiles et ...
contact
contact
siège social
Hexagon | NEXTSENSE
Strassganger Straße 295
8053 Graz
Autriche
8053 Graz
Autriche