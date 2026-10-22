Plasser & Theurer, Export von Bahnbaumaschinen, Gesellschaft m.b.H.
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siège social
1010 Wien
Autriche
4021 Linz
Autriche
Profil de l'entreprise
L'entreprise familiale autrichienne Plasser & Theurer marque de son empreinte les standards de la construction de voies ferrées depuis plus de 70 ans. Le pionnier de la construction ferroviaire a déjà livré 17 800 machines dans 110 pays. La gamme de machines couvre presque toutes les opérations nécessaires à l'entretien, à la construction et à la transformation des voies ferrées. Dans le cadre du service global, 22 entreprises partenaires assurent la maintenance des produits sur un cycle de vie de plusieurs décennies. Une utilisation simple grâce à l'IA, des solutions de bout en bout et des entraînements respectueux du climat caractérisent les nouvelles offres.
opportunités d'affaires
Exportation de machines de construction ferroviaire
Plasser & Theurer propose des machines et des systèmes de machines pour ces tâches de construction et d'entretien des voies ferrées :
• Bourrage
• Répartition du ballast et nivellement
• Stabilisation et compactage
• Nettoyage du lit
• Amélioration de la planéité
• Logistique du matériel
• Transformation et construction de voies ferrées
• Transformation et construction d'aiguillages
• Traitement mobile des rails
• Travaux de mesure
• Construction de caténaires
• Entretien de la voie avec automotrice de surface
• Tâches spéciales