Redbloc | Redblocsystems GmbH
Redblocsystems propose un système de pièces préfabriquées hautement avantageux, qui se rentabilise en très peu de temps. Les éléments muraux de haute qualité peuvent être fabriqués de manière efficace et économique à partir de briques, de grès calcaire, de béton alvéolé, de blocs de béton, ainsi que d'autres matériaux ...
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4600 Wels
Autriche
Profil de l'entreprise
Redblocsystems propose un système de pièces préfabriquées hautement avantageux, qui se rentabilise en très peu de temps. Les éléments muraux de haute qualité peuvent être fabriqués de manière efficace et économique à partir de briques, de grès calcaire, de béton alvéolé, de blocs de béton, ainsi que d'autres matériaux de construction minéraux.
Avantages :
- Une technologie de pièces préfabriquées qui a fait se spreuves
- Production « juste à temps »
- Une qualité et une précision élevées
- Des coupes exactes (pentes de toit, fenêtres, etc.)
- Des temps de construction courts et des coûts calculables
- Tous les types de bâtiments sont possibles
Redblocsystems combine les avantages exceptionnels de la construction massive en termes de qualité de vie, de durabilité, d'isolation thermique et acoustique avec l'efficacité améliorée de la construction préfabriquée.
opportunités d'affaires
LE FUTUR DE LA CONSTRUCTION. EFFICACE ET ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE.
Redblocsystems propose des installations de préfabrication des éléments muraux entièrement et partiellement automatisées clés en main. Les pièces finies sont fabriquées sur mesure. Toutes les formes spéciales, comme les pentes de toit, les canaux d'installation, les ouvertures pour les fenêtres et les portes, sont fabriquées de manière entièrement automatique.
Redblocsystems dispose des autorisations techniques nécessaires et offre son savoir-faire dans le cadre de l'octroi de la licence. Redblocsystems est la solution d'avenir à la pénurie de compétences et améliore la productivité dans le secteur de la construction.
Les groupes cibles sont les fabricants de matériaux de construction et les entreprises de construction.