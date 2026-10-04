SANLAS Holding GmbH
En bref
Sanlas Holding GmbH est l'un des plus importants prestataires de services médicaux en Autriche et exploite 12 établissements médicaux et 2 hôtels.
Sanlas Holding GmbH est l'un des plus importants prestataires de services médicaux en Autriche et exploite 12 établissements médicaux et 2 hôtels.
Sanlas Holding GmbH offre aux patients internationaux des soins complets avant, pendant et après leur séjour (demande de visa, traduction, etc.)
Sa gamme de services ...
contact
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siège social
SANLAS Holding GmbH
Parkstraße 11
8010 Graz
Autriche
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