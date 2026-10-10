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SCHALK Immolux GmbH

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L’entreprise SCHALK-Nutztiere est une entreprise de commerce de bétail fondée il y a quatre générations et spécialisée dans l'importation et l'exportation de bovidés. Nous sommes présents sur le marché européen et international. Nous répondons à toutes les demandes réalisables de nos clients.

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siège social

SCHALK Immolux GmbH
Eichkögl 97
8322 Studenzen / Erbersdorf
Autriche
+4331153879
+4331154868
office@schalk-nutztiere.at
http://www.schalk-nutztiere.com
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