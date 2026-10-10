SCHALK Immolux GmbH
En bref
L’entreprise SCHALK-Nutztiere est une entreprise de commerce de bétail fondée il y a quatre générations et spécialisée dans l'importation et l'exportation de bovidés. Nous sommes présents sur le marché européen et international. Nous répondons à toutes les demandes réalisables de nos clients.
L’entreprise SCHALK-Nutztiere est une entreprise de commerce de bétail fondée il y a quatre générations et spécialisée dans l'importation et l'exportation de bovidés. Nous sommes présents sur le marché européen et international. Nous répondons à toutes les demandes réalisables de nos clients.
Activités :
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siège social
SCHALK Immolux GmbH
Eichkögl 97
8322 Studenzen / Erbersdorf
Autriche
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