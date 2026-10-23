STRABAG AG
En bref
La société STRABAG Wassertechnik construit des installations d'épuration et de traitement des eaux, des usines simples de traitement des déchets solides, ainsi que la construction et la fermeture de décharges en Europe centrale et méridionale, ainsi que dans certains pays hors Europe.
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siège social
STRABAG AG
Donau-City-Straße 9
1220 Wien
Autriche
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Autriche
STRABAG AG
Ortenburgerstraße 27
9800 Spittal an der Drau
Autriche
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Autriche
STRABAG AG
Wiener Straße 24
3382 Loosdorf
Autriche
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Autriche
STRABAG AG
Westbahnstrasse 62/1
4614 Marchtrenk
Autriche
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