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Admonter Holzindustrie AG

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ADMONTER HOLZINDUSTRIE AG es una empresa con actividad internacional con aproximadamente 280 empleados y un volumen de negocio anual de 69 millones de euros (2021). Fabrica productos de madera natural de elevada calidad y produce exclusivamente en su planta de Admont.

Los productos de Admonter, son atemporales y una ...

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Admonter Holzindustrie AG
Sägestraße 539
8911 Admont
Austria
+43361333500
+4336133350117
info@admonter.at
http://www.admonter.com
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