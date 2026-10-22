FH JOANNEUM Gesellschaft mbH
Acerca de
La Universidad de Ciencias Aplicadas FH JOANNEUM basa su enseñanza e investigación en la responsabilidad del proceso de enseñanza y la amplia adquisición de competencias de los estudiantes. Las actividades aplicadas de investigación y desarrollo garantizan la calidad de la enseñanza.
La Universidad de Ciencias Aplicadas FH JOANNEUM basa su enseñanza e investigación en la responsabilidad del proceso de enseñanza y la amplia adquisición de competencias de los estudiantes. Las actividades aplicadas de investigación y desarrollo garantizan la calidad de la enseñanza.
Junto con socios procedentes de ...
Cómo contactarAnterior Siguiente
Cómo contactar
Sede
FH JOANNEUM Gesellschaft mbH
Alte Poststraße 149
8020 Graz
Austria
8020 Graz
Austria
FH JOANNEUM Gesellschaft mbH
Werk-VI-Straße 46
8605 Kapfenberg
Austria
8605 Kapfenberg
Austria
FH JOANNEUM Gesellschaft mbH
Eggenberger Allee 11
8020 Graz
Austria
8020 Graz
Austria