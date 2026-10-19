AMAG rolling GmbH
Acerca de
AMAG es un productor internacional de aluminio primario y productos de aluminio fundido y laminado de elevada calidad que se emplean en diferentes sectores como la industria aeronáutica, de automoción, fabricación de maquinaria y construcción.
AMAG es un productor internacional de aluminio primario y productos de aluminio fundido y laminado de elevada calidad que se emplean en diferentes sectores como la industria aeronáutica, de automoción, fabricación de maquinaria y construcción.
AMAG trabaja con casi todos los constructores de aviones de renombre. Con ...
Cómo contactar
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Filiales en este país
AMAG rolling Iberia, S.L.
C/ Stuart 65 1ºB
28300 Aranjuez (Madrid)
España
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Sede
AMAG rolling GmbH
Lamprechtshausenerstraße 61
5282 Braunau am Inn - Ranshofen
Austria
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