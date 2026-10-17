CONTAINEX Container-Handels-gesellschaft m.b.H.
Acerca de
CONTAINEX – una empresa del GRUPO WALTER – es el proveedor líder de contenedores y sistemas espaciales móviles.
CONTAINEX – una empresa del GRUPO WALTER – es el proveedor líder de contenedores y sistemas espaciales móviles.
CONTAINEX proporciona "espacio inmediato“ – es decir, soluciones espaciales con contenedores – a clientes en toda Europa. Para la ampliación de superficies de oficinas o sanitarias o de capacidades de ...
Cómo contactarAnterior Siguiente
Cómo contactar
Sede
CONTAINEX Container-Handels-gesellschaft m.b.H.
Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 14
2355 Wiener Neudorf
Austria
2355 Wiener Neudorf
Austria
CONTAINEX Container-Handels-gesellschaft m.b.H.
Zellerstraße 1
6330 Kufstein
Austria
6330 Kufstein
Austria