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CONTAINEX Container-Handels-gesellschaft m.b.H.

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CONTAINEX – una empresa del GRUPO WALTER – es el proveedor líder de contenedores y sistemas espaciales móviles.

CONTAINEX proporciona "espacio inmediato“ – es decir, soluciones espaciales con contenedores – a clientes en toda Europa. Para la ampliación de superficies de oficinas o sanitarias o de capacidades de ...

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