© Head Sport GmbH

HEAD ESQUÍ / CALZADO / FIJACIONES – MÁXIMAS PRESTACIONES PARA ALQUILER & VENTA

La red de distribución profesional de HEAD garantiza un abastecimiento fiable y fluido de productos HEAD, ofreciendo el máximo nivel de apoyo y servicio tanto a los comerciantes como a las organizaciones que se dedican al alquiler.

HEAD es sinónimo de soluciones bien pensadas para el alquiler de esquí y productos de alta calidad para la venta. Muchos de los negocios de alquiler de esquí más grandes del mundo apuestan por HEAD y se benefician de la experiencia y el conocimiento experto que HEAD ha adquirido durante años de cooperación con socios internacionales del sector del alquiler.