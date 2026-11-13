Hexagon | NEXTSENSE

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Como líder tecnológico internacional, NEXTSENSE desarrolló el principio patentado CALIPRI. La medición de perfiles sin contacto y la inspección de superficies, con corrección automática de giros y vuelcos, hacen imposible cualquier influencia por parte del usuario.
Como líder tecnológico internacional, NEXTSENSE desarrolló el principio patentado CALIPRI. La medición de perfiles sin contacto y la inspección de superficies, con corrección automática de giros y vuelcos, hacen imposible cualquier influencia por parte del usuario.
Los sistemas de medición y ensayo móviles y fijos se ...
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8053 Graz
Austria
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