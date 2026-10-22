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Photonic Optische Geräte Gesellschaft m.b.H. & Co. KG

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PHOTONIC, una empresa del grupo WILD, desarrolla, produce y distribuye productos optomecatrónicos como módulos universales de iluminación, fuentes completas de luz, lámparas pequeñas de quirófano así como equipos de seguridad. Para permanecer fiel a la pretensión de una innovación genuina, PHOTONIC desarrolla ...

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