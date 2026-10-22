Plasser & Theurer, Export von Bahnbaumaschinen, Gesellschaft m.b.H.
Cómo contactar
Filiales en este país
45529 Yuncler (Toledo)
España
Sede
1010 Wien
Austria
4021 Linz
Austria
Perfil de la empresa
La empresa familiar austriaca Plasser & Theurer establece estándares en la construcción de vías desde hace más de 70 años. Esta empresa pionera en la construcción ferroviaria ha suministrado ya 17 800 máquinas a 110 países. Su programa de maquinaria cubre prácticamente todos los procesos de trabajo requeridos para el mantenimiento y la nueva construcción y reforma de vías de tren. En el ámbito de servicio global se ocupa de los productos a lo largo de un ciclo de vida activa de varias décadas y lo hace junto a 22 empresas asociadas. Sencillo manejo gracias a la IA, soluciones end to end y accionamientos respetuosos con el clima caracterizan las nuevas ofertas.
Oportunidades de negocio
Exportación de maquinaria para la construcción de vías férreas
Plasser & Theurer ofrece maquinaria y sistemas de máquinas para estos trabajos de construcción y mantenimiento de vías férreas:
• Bateado.
• Distribución y colocación de balasto.
• Estabilización y compactación.
• Cribado del balasto.
• Mejora de la plataforma de la vía.
• Logística de materiales.
• Renovación y construcción de vías férreas.
• Renovación y construcción de agujas.
• Trabajos en carriles con máquinas móviles.
• Mediciones.
• Construcción de catenarias.
• Mantenimiento de vías con vehículo motorizado.
• Tareas especiales.