Raiffeisen Bank International AG
Acerca de
Raiffeisen Bank International AG (RBI) considera Austria, Europa Central y Oriental (CEE) como su mercado nacional.
Raiffeisen Bank International AG (RBI) considera Austria, Europa Central y Oriental (CEE) como su mercado nacional.
En Austria, RBI es uno de los principales bancos comerciales y de inversión, y forma parte del mayor grupo bancario del país.
En el espacio CEE opera a través de sus filiales bancarias como banco ...
Cómo contactar
Cómo contactar
Filiales en este país
Raiffeisen Bank International AG - Consultant Office Spain
Costanilla de los Ángeles, 2 - 3º D
28013 Madrid
España
28013 Madrid
España
Sede
Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
1030 Wien
Austria
1030 Wien
Austria