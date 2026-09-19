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Werner & Weber GmbH

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Desde hace más de 30 años, la compañía Werner & Weber se dedica al desarrollo y la fabricación de productos innovadores para la recogida de residuos, así como al diseño y la venta de plantas de tratamiento de residuos. Nuestra gama de productos incluye prensas móviles y estacionarias para compactar los residuos en ...

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Werner & Weber GmbH
IGC Industrial Campus Gattendorf, Nord 1 Unit A1
2474 Gattendorf
Austria
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infoline@werner-weber.com
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