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"Wertheim" Vertriebsgesellschaft m.b.H.

Acerca de
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Desde hace más de 160 años, una caja fuerte de la empresa tradicional austriaca Wertheim es sinónimo de la mejor protección de objetos de valor.

La gama de productos abarca desde pequeñas cajas fuertes destinadas a particulares, oficinas y comercio, hasta grandes cámaras acorazadas para bancos.

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Cómo contactar

Cómo contactar

Sede

"Wertheim" Vertriebsgesellschaft m.b.H.
Danfoss-Straße 6
2353 Guntramsdorf
Austria
+4322363203500
+43223632035021
office@wertheim.at
http://www.wertheim.at
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