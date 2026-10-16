"Wertheim" Vertriebsgesellschaft m.b.H.
Acerca de
Desde hace más de 160 años, una caja fuerte de la empresa tradicional austriaca Wertheim es sinónimo de la mejor protección de objetos de valor.
Desde hace más de 160 años, una caja fuerte de la empresa tradicional austriaca Wertheim es sinónimo de la mejor protección de objetos de valor.
La gama de productos abarca desde pequeñas cajas fuertes destinadas a particulares, oficinas y comercio, hasta grandes cámaras acorazadas para bancos.
Las calificaciones ...
Cómo contactar
Cómo contactar
Sede
"Wertheim" Vertriebsgesellschaft m.b.H.
Danfoss-Straße 6
2353 Guntramsdorf
Austria
2353 Guntramsdorf
Austria