WIEHAG Timber Construction GmbH

WIEHAG ama la madera. Con un espíritu pionero en ingeniería, la empresa amplía las posibilidades de la madera e inspira a arquitectos, constructores e inversores para un futuro sostenible. Con 370 empleados/as procedentes de 8 naciones, WIEHAG combina excelentes soluciones de ingeniería con una potente producción.

WIEHAG ofrece soluciones integrales económicamente optimizadas, desde el diseño y la producción hasta la logística y el montaje. Con una de las plantas de producción CNC más modernas de Europa, la empresa garantiza el máximo nivel de automatización, un eficiente sistema de control de calidad, una gestión de proyectos fluida y breves plazos de montaje para naves industriales, logísticas, deportivas y comerciales, construcciones municipales y especiales.

Mundo de VOLVO, Gotemburgo © © James Silverman