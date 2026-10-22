WIEHAG Timber Construction GmbH
Cómo contactar
Sede
4950 Altheim
Austria
Perfil de la empresa
WIEHAG ama la madera. Con un espíritu pionero en ingeniería, la empresa amplía las posibilidades de la madera e inspira a arquitectos, constructores e inversores para un futuro sostenible. Con 370 empleados/as procedentes de 8 naciones, WIEHAG combina excelentes soluciones de ingeniería con una potente producción.
WIEHAG ofrece soluciones integrales económicamente optimizadas, desde el diseño y la producción hasta la logística y el montaje. Con una de las plantas de producción CNC más modernas de Europa, la empresa garantiza el máximo nivel de automatización, un eficiente sistema de control de calidad, una gestión de proyectos fluida y breves plazos de montaje para naves industriales, logísticas, deportivas y comerciales, construcciones municipales y especiales.
Oportunidades de negocio
CONSTRUCCIÓN DE MADERA - TODO EL CAMINO.
Wiehag GmbH ofrece soluciones para construcciones de madera integradas, facilitando ideas relacionadas con edificios y orientadas al futuro en todo el mundo.
La empresa desea contactar con contratistas principales, constructores, arquitectos y planificadores en toda Europa, Oriente Próximo, Australia y EE.UU.