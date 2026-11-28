Austria tiene una superficie de 83.883 km², está enclavada en el corazón de Europa y limita con

Alemania

República Checa

Eslovaquia

Hungría

Eslovenia

Italia

Liechtenstein y

Suiza.





El país se encuentra dentro de la zona horaria centroeuropea.

Las zonas urbanas más importantes son Viena, capital federal con 2,028.289, 01.01.2025 habitantes, y las capitales de los estados federados.

Graz (305.314, 01.01.2025 habitantes)

Linz (213.557, 01.01.2025 habitantes) y

Salzburgo (157.659, 01.01.2025 habitantes).





La montaña más alta de Austria es el Großglockner, con 3.798 m de altitud, en la región de Hohen Tauern.

Clima

La temperatura media en verano se sitúa alrededor de los 20°C y sube hasta los 35°C. En invierno las temperaturas pueden caer hasta –15°C, si bien se sitúan en promedio alrededor de los -4°C. En las zonas montañosas suele nevar con intensidad. La mayor parte de las precipitaciones se producen en mayo y junio.



Hidrografía

El canal más importante de aguas corrientes interiores es el Danubio. El lago de mayor tamaño es el lago Neusiedler en Burgenland. Aproximadamente el 77 % de su superficie total de 315 km² se encuentra en Austria, el resto pertenece a Hungría. El Lago Atter tiene una superficie de 46 km², el Lago Traun 24 km². También una parte de 24 km² del Lago Constanza (de un total de 536 km²) se encuentra en territorio estatal austriaco.



Materias primas

En Austria se extraen las siguientes materias primas:

Mineral de hierro

Lignito

Petróleo y gas natural

Magnesita

Arena de sílice

Selenita

Mineral de plomo y de cinc

Grafito y caolín





También la minería de sal tiene su importancia. Otra materia prima importante de Austria es la madera.