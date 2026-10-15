Oberaigner Powertrain GmbH
En bref
Oberaigner Powertrain GmbH accueille non seulement le siège du groupe Oberaigner, mais aussi son centre de développement et l'une des trois usines du groupe.
Oberaigner Powertrain GmbH accueille non seulement le siège du groupe Oberaigner, mais aussi son centre de développement et l'une des trois usines du groupe.
Oberaigner est spécialisée dans le développement et la production en série de systèmes 4x4 et de systèmes d'entraînement comparables pour les véhicules de ...
contact
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siège social
Oberaigner Powertrain GmbH
Daimlerstraße 1
4155 Nebelberg
Autriche
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