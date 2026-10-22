Photonic Optische Geräte Gesellschaft m.b.H. & Co. KG
En bref
PHOTONIC est une entreprise du groupe WILD, qui conçoit, fabrique et distribue des produits optomécatroniques, tels que des modules d'éclairage universels, des sources de lumière complètes, de petites lampes opératoires, des systèmes photobiologiques modulaires ainsi que des appareils de sécurité technique. Afin de ...
contact
contact
siège social
Photonic Optische Geräte Gesellschaft m.b.H. & Co. KG
Dresdner Straße 81-85/7.OG
1200 Wien
Autriche
1200 Wien
Autriche