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Photonic Optische Geräte Gesellschaft m.b.H. & Co. KG

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PHOTONIC est une entreprise du groupe WILD, qui conçoit, fabrique et distribue des produits optomécatroniques, tels que des modules d'éclairage universels, des sources de lumière complètes, de petites lampes opératoires, des systèmes photobiologiques modulaires ainsi que des appareils de sécurité technique. Afin de ...

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Photonic Optische Geräte Gesellschaft m.b.H. & Co. KG
Dresdner Straße 81-85/7.OG
1200 Wien
Autriche
+43148656910
+431486569133
office@photonic.at
http://www.photonic.at
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