SEC Consult Unternehmensberatung GmbH
En bref
SEC Consult (http://www.sec-consult.com) est l'une des premières sociétés de conseil en matière de cyber-sécurité et de sécurité des applications.
SEC Consult (http://www.sec-consult.com) est l'une des premières sociétés de conseil en matière de cyber-sécurité et de sécurité des applications.
L'entreprise, qui possède des bureaux en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, est spécialisée dans les audits de sécurité externes et internes, les tests d'intrusion, ...
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