Snowsports GmbH – Snowsports Academy est une entreprise autrichienne innovante qui s'est spécialisée dans la formation initiale et continue de moniteurs de ski et de snowboard, le développement de projets internationaux de sports de neige ainsi que le conseil professionnel en tourisme de sports d'hiver. Les domaines clés :

• Formations autrichiennes de moniteurs de ski et de snowboard en allemand et en anglais

• Conseil et développement de projets pour la promotion des sports de neige

• Concepts alternatifs pour le développement des sports de neige en milieu urbain

• Formations en Autriche ou sur le site international du partenaire de projet

En tant que partenaire expert avec 50 ans d'expérience dans le business des sports d'hiver, nous plaçons la qualité et la passion au premier plan de la collaboration avec les partenaires de projet.

Martin Dolezal CEO, Johann Reisenberger COO © Snowsports Academy