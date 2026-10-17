"Snowsports GmbH"
contact
siège social
1210 Wien
Autriche
Profil de l'entreprise
Snowsports GmbH – Snowsports Academy est une entreprise autrichienne innovante qui s'est spécialisée dans la formation initiale et continue de moniteurs de ski et de snowboard, le développement de projets internationaux de sports de neige ainsi que le conseil professionnel en tourisme de sports d'hiver. Les domaines clés :
• Formations autrichiennes de moniteurs de ski et de snowboard en allemand et en anglais
• Conseil et développement de projets pour la promotion des sports de neige
• Concepts alternatifs pour le développement des sports de neige en milieu urbain
• Formations en Autriche ou sur le site international du partenaire de projet
En tant que partenaire expert avec 50 ans d'expérience dans le business des sports d'hiver, nous plaçons la qualité et la passion au premier plan de la collaboration avec les partenaires de projet.
opportunités d'affaires
Projets de sports d'hiver dans le tourisme
Les clients et partenaires bénéficient de la vaste expérience internationale de l'équipe de direction et du personnel de la Snowsports Academy dans la création et le développement des différents secteurs du business des sports d'hiver. B2B :
• Cours de formation de moniteurs de ski en Autriche ou sur le site international du partenaire de projet
• Cours de formation de moniteurs de snowboard en Autriche ou sur le site international du partenaire de projet
• Concepts de gestion d'entreprise et concepts marketing
• Développement touristique dans les sports d'hiver
B2C : Participants aux cours de formation et d'entraînement pour moniteurs de ski et de snowboard