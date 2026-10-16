UNIHA Wasser Technologie GmbH
En bref
La société UNIHA a assis sa réputation de fournisseur de systèmes sur mesure dans le domaine du traitement de l'eau, des composants individuels aux installations clés en main.
La société UNIHA a assis sa réputation de fournisseur de systèmes sur mesure dans le domaine du traitement de l'eau, des composants individuels aux installations clés en main.
La gamme de produits UNIHA s'étend des grandes installations d'osmose inverse (100 000 m³/j) destinées à l'eau de mer et à l'eau saumâtre, aux ...
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siège social
UNIHA Wasser Technologie GmbH
Oberfeldstraße 8
4020 Linz
Autriche
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