Vienna Design : quand la créativité viennoise s’invite au cœur de Luxembourg

Installé au 40, rue Philippe II, à Luxembourg, le Pop-up Store "Vienna Design" accueille les visiteurs tout au long du mois d’octobre.

Il s'agit d'une initiative portée par la Ville de Luxembourg, l’ambassade d’Autriche au Luxembourg et ADVANTAGE AUSTRIA BeLux. Ce projet célèbre les liens entre Luxembourg et Vienne à travers la créativité, le savoir-faire artisanal et l’innovation.

Curieux de design, amateurs d’artisanat, professionnels et entreprises sont invités à découvrir les créations exposées, à rencontrer les designers et à s’immerger dans un univers où tradition et modernité se répondent.