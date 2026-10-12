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Vienna Design : quand la créativité viennoise s’invite au cœur de Luxembourg

Jusqu’à la fin du mois d’octobre, le Pop-up Store « Vienna Design » à Luxembourg met à l’honneur les conceptions de trois créatrices viennoises.
© ADVANTAGE AUSTRIA
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Une invitation à découvrir le design autrichien

Installé au 40, rue Philippe II, à Luxembourg, le Pop-up Store "Vienna Design" accueille les visiteurs tout au long du mois d’octobre. 

Il s'agit d'une initiative portée par la Ville de Luxembourg, l’ambassade d’Autriche au Luxembourg et ADVANTAGE AUSTRIA BeLux. Ce projet célèbre les liens entre Luxembourg et Vienne à travers la créativité, le savoir-faire artisanal et l’innovation.  

Curieux de design, amateurs d’artisanat, professionnels et entreprises sont invités à découvrir les créations exposées, à rencontrer les designers et à s’immerger dans un univers où tradition et modernité se répondent. 

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Trois créatrices, trois univers, une même exigence créative

La boutique réunit les créations de Beatrix Schlaffer-Günsberg, Stefanie Klausegger et Vera Purtscher. Trois approches complémentaires qui associent esthétique, fonctionnalité et recherche de nouvelles expressions créatives.  

Beatrix Schlaffer-Günsberg : des créations olfactives uniques

Les créations de Beatrix Schlaffer-Günsberg comprennent des parfums personnels, des fragrances d’intérieur et des systèmes innovants de diffusion de senteurs. A travers son approche, le parfum contribue à incarner l’identité d’un espace d'une manière inoubliable.  

© ADVANTAGE AUSTRIA
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Stefanie Klausegger : des bijoux entre héritage et durabilité 

Stefanie Klausegger développe un univers joaillier singulier, inspiré par l’élégance de l’Art nouveau viennois. Ses bijoux, imprimés en 3D à partir de matériaux recyclés soigneusement sélectionnés, conjuguent références historiques, et sensibilité esthétique.   

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Vera Purtscher : l’art de la table entre architecture et design 

Avec son art de la table, Vera Purtscher explore la rencontre entre architecture, fonctionnalité et élégance contemporaine. Sa sélection de verrerie et de couverts modernes transforme les objets du quotidien en véritables éléments de design, où chaque détail contribue à des repas harmonieux.   

© ADVANTAGE AUSTRIA
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Un pont entre création, culture et économie

L’initiative « Vienna Design » ne se limite pas à une exposition commerciale. Elle participe à une dynamique plus large de rapprochement entre Vienne et Luxembourg, en créant des occasions concrètes de dialogue entre les acteurs culturels, économiques et créatifs des deux villes. 

L’ouverture de la boutique a notamment permis de réunir la communauté d’affaires autrichienne au Luxembourg le 6 octobre, autour des créatrices et de leurs réalisations.  

L’inauguration officielle du Pop-up Store s’est déroulée le 8 octobre en présence de Maurice Bauer, Corinne Cahen, Patrick Goldschmidt et Laurent Mosar, membres du Collège des échevins de la Ville de Luxembourg. La participation de représentants de ministères, d’associations et de différentes communautés locales, culturelles et créatives contribuent à l'émergence de nouvelles possibilités de collaboration.


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Venez découvrir trois créatrices viennoises (parfum, bijoux et art de la table) à Luxemburg

Du 1er au 31 octobre 2026, un Pop-Up Store situé à Luxembourg, accueillera les produits de trois créatrices autrichiennes, issues des domaines de la parfumerie d'ambiance, de la joaillerie et de l'art de la table.  

L’Austrian Business Circle met à l’honneur Arcelor Mittal Luxembourg

Le 11 juin, la Résidence d’Autriche au Luxembourg a accueilli une nouvelle édition de l’Austrian Business Circle, réunissant de nombreux représentants de la communauté d’affaires autrichienne au Grand-Duché.

Prix de l'exportation 2026 : distinction, reconnaissance et visibilité pour les exportateurs autrichiens 

ADVANTAGE AUSTRIA récompense les entreprises autrichiennes qui réussissent à l'international. Leur engagement est salué par le Prix de l'exportation.