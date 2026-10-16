Deutsch
Seitennavigation
Inhalt

KOMA Austria GmbH

Kurze Info über uns
Logo

KOMA Space GmbH ist Spezialist für den Verkauf und die Vermietung von modularen Gebäuden und mobilen Räumen. Dank dem Modulsystem KOMA bietet das Unternehmen den Kunden qualitativ hochwertige und wirtschaftliche Lösungen für den mittel- und langfristigen Raumbedarf.

Für den Bedarf an genügend Raum zum Lernen, ...

Branche

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

Firmensitz