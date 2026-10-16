KOMA Austria GmbH
Kurze Info über uns
KOMA Space GmbH ist Spezialist für den Verkauf und die Vermietung von modularen Gebäuden und mobilen Räumen. Dank dem Modulsystem KOMA bietet das Unternehmen den Kunden qualitativ hochwertige und wirtschaftliche Lösungen für den mittel- und langfristigen Raumbedarf.
KOMA Space GmbH ist Spezialist für den Verkauf und die Vermietung von modularen Gebäuden und mobilen Räumen. Dank dem Modulsystem KOMA bietet das Unternehmen den Kunden qualitativ hochwertige und wirtschaftliche Lösungen für den mittel- und langfristigen Raumbedarf.
Für den Bedarf an genügend Raum zum Lernen, ...
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1030 Wien
Österreich
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Seestadtstraße 27/Top 1.09
1220 Wien
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