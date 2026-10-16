KOMA Austria GmbH
Informații despre
KOMA Space GmbH este specializată în comercializarea și închirierea de clădiri modulare și de spații mobile. Datorită sistemului modular KOMA compania le oferă clienților săi soluții de calitate și atractive din punct de vedere economic pentru necesarul lor de spațiu pe termen mediu și lung.
KOMA Space GmbH este specializată în comercializarea și închirierea de clădiri modulare și de spații mobile. Datorită sistemului modular KOMA compania le oferă clienților săi soluții de calitate și atractive din punct de vedere economic pentru necesarul lor de spațiu pe termen mediu și lung.
Pentru asigurarea unui ...
Cum să luați legăturaÎnapoi Următorul
Cum să luați legătura
Sediul central
KOMA Austria GmbH
Seidlgasse 41/9
1030 Wien
Austria
1030 Wien
Austria
KOMA Austria GmbH
Seestadtstraße 27/Top 1.09
1220 Wien
Austria
1220 Wien
Austria