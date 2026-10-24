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STRABAG AG

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Die STRABAG Wassertechnik errichtet schwerpunktmäßig Kläranlagen und Trinkwasseraufbereitungsanlagen, einfache Feststoffabfallaufbereitungsanlagen inkl. zugehörigen Deponiebau und -schließung in CEE/SEE sowie in ausgewählten Ländern außerhalb Europas.

Branche

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Niederlassungen

Strabag SRL
Str. Alexandru cel Bun 85
2012 Chisinau
Moldau
+37322212530
+37322815773
http://www.strabag.com
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