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STRABAG AG

Informații despre
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STRABAG Wassertechnik construiește în principal stații de tratare a apelor uzate și stații de tratare a apei potabile, instalații simple de tratare a deșeurilor solide, fiind activă inclusiv în construcția și închiderea depozitelor de deșeuri asociate aflate în ECE/ESE, precum și în țări selectate din afara Europei.

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Cum să luați legătura

Sucursale în această țară

Strabag SRL
Str. Alexandru cel Bun 85
2012 Chisinau
Moldova
+37322212530
+37322815773
http://www.strabag.com
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