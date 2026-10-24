STRABAG AG
Informații despre
STRABAG Wassertechnik construiește în principal stații de tratare a apelor uzate și stații de tratare a apei potabile, instalații simple de tratare a deșeurilor solide, fiind activă inclusiv în construcția și închiderea depozitelor de deșeuri asociate aflate în ECE/ESE, precum și în țări selectate din afara Europei.
Domeniul industriei
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Cum să luați legătura
Sucursale în această țară
Strabag SRL
Str. Alexandru cel Bun 85
2012 Chisinau
Moldova
2012 Chisinau
Moldova
Sediul central
STRABAG AG
Donau-City-Straße 9
1220 Wien
Austria
1220 Wien
Austria
STRABAG AG
Ortenburgerstraße 27
9800 Spittal an der Drau
Austria
9800 Spittal an der Drau
Austria
STRABAG AG
Wiener Straße 24
3382 Loosdorf
Austria
3382 Loosdorf
Austria
STRABAG AG
Westbahnstrasse 62/1
4614 Marchtrenk
Austria
4614 Marchtrenk
Austria