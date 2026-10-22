© Almi GmbH

Almi, een sterke partner van de Almi Groep, ontwikkelt al tientallen jaren hoogwaardige kruidenmixen, additieven, functionaliteiten en innovatieve oplossingen voor de voedingsmiddelenindustrie.

De Almi Groep is wereldwijd actief in zes bedrijfssegmenten: Voedingsindustrie, voedingssupplementen, genotsmiddelen, cosmetica, voeding voor huisdieren en innovatie. De nauwe integratie van deze gebieden resulteert in innovatieve producten en concepten die voldoen aan de eisen van de wereldmarkt.

Met een sterke focus op private en white label oplossingen worden producten en diensten op maat ontwikkeld om aan de individuele behoeften van klanten te voldoen.

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