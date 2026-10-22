Almi GmbH
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Hoofdkantoor
4064 Oftering
Oostenrijk
Bedrijfsprofiel
Almi, een sterke partner van de Almi Groep, ontwikkelt al tientallen jaren hoogwaardige kruidenmixen, additieven, functionaliteiten en innovatieve oplossingen voor de voedingsmiddelenindustrie.
De Almi Groep is wereldwijd actief in zes bedrijfssegmenten: Voedingsindustrie, voedingssupplementen, genotsmiddelen, cosmetica, voeding voor huisdieren en innovatie. De nauwe integratie van deze gebieden resulteert in innovatieve producten en concepten die voldoen aan de eisen van de wereldmarkt.
Met een sterke focus op private en white label oplossingen worden producten en diensten op maat ontwikkeld om aan de individuele behoeften van klanten te voldoen.
Zakelijke kansen
Almi: van sterke merken tot individuele oplossingen
Vakkennis, flexibiliteit en kwaliteit onder één dak
Van idee tot eindproduct, Almi is een competente partner en biedt productvariëteit, state-of-the-art vulsystemen, flexibele ordergroottes en diverse verpakkingsoplossingen.
De Almi Groep biedt een breed scala aan succesvolle merken op het gebied van sportvoeding, kruidenmixen, sauzen en fastfood. Het bedrijf ontwikkelt en produceert eveneens producten op maat van individuele klanten.