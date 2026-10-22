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Almi GmbH

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Almi, een sterke partner van de Almi Groep, ontwikkelt al tientallen jaren hoogwaardige smaakmakers, additieven, functionaliteiten en innovatieve oplossingen voor de voedingsmiddelenindustrie.

Gezocht: klanten

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Zo kunt u contact opnemen

Zo kunt u contact opnemen

Hoofdkantoor

Almi GmbH
Hörschinger Straße 1
4064 Oftering
Oostenrijk
+437221733990
+43722173399 8290
office@almi.at
https://www.almi.at/
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Over het bedrijf

Bedrijfsprofiel

Almi, een sterke partner van de Almi Groep, ontwikkelt al tientallen jaren hoogwaardige kruidenmixen, additieven, functionaliteiten en innovatieve oplossingen voor de voedingsmiddelenindustrie.

De Almi Groep is wereldwijd actief in zes bedrijfssegmenten: Voedingsindustrie, voedingssupplementen, genotsmiddelen, cosmetica, voeding voor huisdieren en innovatie. De nauwe integratie van deze gebieden resulteert in innovatieve producten en concepten die voldoen aan de eisen van de wereldmarkt.

Met een sterke focus op private en white label oplossingen worden producten en diensten op maat ontwikkeld om aan de individuele behoeften van klanten te voldoen.

foto van het product
© Almi GmbH
foto van het product
© Almi GmbH
Zakelijke kansen

Zakelijke kansen

Almi: van sterke merken tot individuele oplossingen

Vakkennis, flexibiliteit en kwaliteit onder één dak

Van idee tot eindproduct, Almi is een competente partner en biedt productvariëteit, state-of-the-art vulsystemen, flexibele ordergroottes en diverse verpakkingsoplossingen.
De Almi Groep biedt een breed scala aan succesvolle merken op het gebied van sportvoeding, kruidenmixen, sauzen en fastfood. Het bedrijf ontwikkelt en produceert eveneens producten op maat van individuele klanten.

bedrijfsgebouw
© Almi GmbH